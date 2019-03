Elections européennes: Nicolas Barnier, le fils de Michel Barnier, candidat pour le MR

Nicolas Barnier, fils du négociateur de l'UE pour le Brexit et ex-ministre français Michel Barnier, a annoncé jeudi sa candidature aux élections européennes en Belgique sur la liste du Mouvement Réformateur.

Nicolas Barnier connaît la Belgique pour y avoir vécu. Son père a été commissaire européen à Bruxelles, chargé des Politiques Régionales et du cadre financier (1999-2004), puis responsable du Marché Intérieur et des Services (2009-2014). "La Belgique est comme ma deuxième patrie, j'y ai beaucoup d'amis, j'y viens un week-end sur deux ou sur trois, et j'y résiderai", assure le candidat dans un entretien au Soir. Selon le quotidien, le troisième siège MR au Parlement européen est considéré comme menacé lors du scrutin du 26 mai.

Au Parlement de Strasbourg, les élus libéraux belges siègent dans le groupe Alde, quatrième force de l'assemblée, que devraient notamment rejoindre les futurs élus de la majorité présidentielle française.