Elections 2019 : Francis Delpérée renonce à sa candidature

Le député Francis Delperée renonce à se présenter aux élections du 26 mai, a-t-il indiqué mardi dans les couloirs de la Chambre. Il devait occuper la dernière place sur la liste cdH pour la Chambre à Bruxelles.

Le remplacement de Joëlle Milquet par le député Georges Dallemagne à la tête de la liste a poussé le professeur émérite de droit constitutionnel de l'UCL à mettre un terme à sa carrière parlementaire. "La politique, c'est comme Tintin, c'est pour les jeunes de 7 à 77 ans. J'ai atteint cet âge et il est peut-être temps de quitter la vie parlementaire", a souligné M. Delperée.

La défense des droits fondamentaux a guidé le constitutionnaliste. "Les changement intervenus à la veille du dépôt des listes m'ont incité à revoir ma position. Au cdH, comme dans les autres partis, il y a deux tendances: ceux qui considèrent que la lutte contre le terrorisme justifie des atteintes au régime des droits et libertés, avec les dérives sécuritaires qui peuvent accompagner une telle démarche, et ceux qui, dans une perspective plus humaniste, pensent que cela doit se concilier avec le respect des droits fondamentaux. C'est l'image de la balance de la Justice. Je n'ai jamais transigé sur la défense des droits et libertés, y compris pour ceux qui ne partagent pas ma culture, mon histoire ou ma religion", a-t-il expliqué.

Deux débats sous cette législature ont poussé le député à renoncer: celui sur la prolongation du délai de garde à vue à 72 heures pour les infractions terroristes, à laquelle il s'est fermement opposé, et celui sur le secret professionnel des travailleurs sociaux.

Le cdH emmené par M. Dallemagne avait voté pour cette proposition de loi de la N-VA, à l'exception de M. Delpérée qui s'était abstenu. La Cour constitutionnelle lui a donné raison puisqu'elle a annulé les dispositions sur une obligation de dénonciation active des travailleurs sociaux.

"C'eût été hypocrite de me présenter, de recueillir des votes sur mon nom mais qui auraient profité à d'autres qui ne partagent pas ma conviction", a ajouté le député. "Au départ, je rendais service au cdH. A l'arrivée, je rends encore plus service au cdH en ne me présentant pas et en forçant un examen de conscience", a-t-il conclu.