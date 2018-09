Élections 2018 : les libéraux veulent conquérir le maïorat

A un mois jour pour jour des élections communales, la liste MR/Open Vld de la Ville de Bruxelles a présenté les principaux axes de son programme et son ambition. Elle entend conquérir la Ville et en obtenir les clés, dont celle du maïorat pour faire de la commune centrale de la capitale une ville plus sûre, plus propre et plus accessible, ont affirmé les deux chefs de file de la liste, les échevins Alain Courtois (MR) et Els Ampe (Open Vld).