Elargissement du soutien proposé par les CPAS aux bénéficiaires en précarité énergétique

La mesure qui permet aux CPAS de soutenir les bénéficiaires qui remplacent leur chauffage électrique ou au charbon par un convecteur gaz est élargie de telle sorte que les centres pourront investir les moyens disponibles dans des actions curatives et préventives. Plus largement, les CPAS pourront amplifier leurs actions de prévention et de soutien vis-à-vis de leurs usagers en situation de précarité énergétique.