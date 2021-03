Le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, a annoncé mercredi dans un communiqué.le lancement de la procédure d'exclusion de la députée flamande Sihame El Kaouakibi en tant que membre du parti.

Siham El Kaouakibi est sous le feu des critiques depuis un certain temps déjà, pour des soupçons de fraude aux subsides. Un rapport de l'administrateur provisoire de l'association anversoise Let's Go Urban qu'elle gérait semble le confirmer.

Plusieurs procédures ont été lancées. La dernière en date est une enquête de l'Inspection flamande des Finances visant à remettre en question les subventions flamandes accordées à quatre associations sans but lucratif de la députée.

Let's Go Urban, WannaCatch, Wannawork et A Woman's View ont reçu ensemble quelque 850.000 euros de subsides depuis 2012. Selon le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), si ces subsides n'ont pas été affectés à ce à quoi ils étaient destinés, ils devront être remboursés.

Le président de l'Open Vld demande quant à lui à la commission statutaire du parti d'exclure Mme El Kaouakibi, déjà suspendue depuis février, en tant que membre. Il lui demandera également de rendre son siège de députée au parti sur la liste duquel elle a été élue au parlement flamand.

