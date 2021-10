Le député fédéral Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) s'en est pris jeudi à la Flandre et plus particulièrement à la N-VA devant l'absence d'accord sur le "burden sharing" à la veille de la COP26 à Glasgow.

"Clairement, c'est la Flandre qui bloque. Il y a une majorité de Flamandes et de Flamands qui voudraient avancer, mais on voit que la N-VA reste un parti climatosceptique, qui bloque et qui freine à quelques jours de ce sommet d'importance capitale pour l'avenir de la planète", a lancé le député, interrogé sur les ondes de DH Radio.

"Nous sommes face à une Belgique à deux vitesses. Le fédéral montre l'exemple, il s'est déjà engagé à -55% d'émission de CO2 d'ici 2030. J'appelle donc la Flandre à rejoindre le train climatique", a-t-il ajouté.

Le gouvernement fédéral a approuvé le 8 octobre les "ambitions et engagements" de la politique climatique fédérale pour la période 2021-2030. Celle-ci prévoit une trajectoire de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence 1990. Les négociations sur la répartition des efforts climatiques ("burden sharing") entre le fédéral et les trois Régions sont quant à elles toujours en cours. L'accord précédent remonte à la fin 2015 et porte sur la période 2013-2020.

