Pour Unia, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, le réseau d'enseignement de la Communauté flamande (GO! ) ne peut négliger le jugement rendu mardi par un tribunal de Louvain, qui autorise une élève à porter le voile dans son école. "Il est temps de s'asseoir autour d'une table et de réfléchir à un plan constructif", réagit le centre.

Dès la rentrée, la jeune fille pourra suivre les cours coiffée de son voile, alors que son école interdit le port de signes convictionnels, comme toutes celles du réseau d'enseignement de la Communauté flamande. Le jugement rendu mardi fait exception pour la plaignante, mais l'interdiction générale reste de mise dans l'ensemble du réseau. Ce n'est pas la première fois que cette interdiction est mise à mal.

"Déjà en 2014, le Conseil d'Etat l'avait levée dans deux écoles, estimant qu'elle n'était pas conciliable avec la liberté de culte", rappelle Unia. Le centre pour l'égalité des chances appelle la coupole de l'enseignement communautaire flamand à supprimer cette interdiction et à mener un débat de fond sur la diversité philosophique et religieuse. "En éludant le débat, on en vient systématiquement au conflit", affirme la directrice du centre, Els Keytsman. "Mieux vaut consacrer cette énergie à l'élaboration d'un cadre apportant des balises". Unia, qui propose son aide, a déjà accompagné plusieurs employeurs et organisations dans la gestion de la diversité religieuse.