À l'instar du reste de la population, les contaminations semblent se multiplier dans l'ensemble de la population scolaire. Le nombre de cas signalés dans les écoles a ainsi plus que doublé entre la deuxième et la troisième semaine d'octobre.

En FWB, entre le 12 et le 18 octobre, on a compté 3.612 cas de COVID-19 signalés pour 900.00, ce qui représente 0,4% des élèves. Cette augmentation du nombre de nouveaux cas constatés au sein des écoles est la plus forte dans les provinces de Liège, du Hainaut et de Namur les chiffre rapportés.

En se basant sur les chiffres communiqués à l'ONE, on constate que

Au moins 17.429 élèves et étudiants et 836 membres du personnel ont été nouvellement mis en quarantaine entre le 12 et le 18 octobre.

Sur 14 jours, l'incidence des cas à l'école est au minimum de 587 cas pour 100.000 élèves de l'enseignement fondamental et secondaire, calculée sur 14 jours. L'incidence des cas à l'école est au minimum de 365 cas pour 100 000 élèves en primaire calculée sur 14 jours, et 1117 cas pour 100 000 élèves en secondaire entre le 5 et le 18 octobre.

Au moins 78% des membres du personnel nouvellement mis en quarantaine l'ont été suite à un contact étroit avec un autre membre du personnel infecté.

Le 1er motif de test reste le développement de symptômes compatibles avec le Covid-19. La source de l'infection (famille, école ou autre) est inconnue.

A noter que pour 1138 cas sur les 5476, soit 21% des cas de Covid-19 signalés aux équipes PSE, le nombre de mises en quarantaines découlant de ces cas n'a pas été précisé dans les relevés. Le nombre de cas signalés est également incomplet.

