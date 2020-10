"Et pourtant, elle tourne !" aurait dit Galilée, évoquant la rotation terrestre, à ceux qui refusaient d'y croire. Ce qui était une hérésie au XVIIe siècle s'est progressivement imposé comme une évidence. Même si, à cette époque de grande confusion, il convient parfois encore de le rappeler à quelques obscurantistes ou conspirationnistes qui se seraient bien vus censurer Galilée il y a quatre cent ans.

Cette expression pourrait convenir à l'école d'aujourd'hui. Et pourtant, elle tourne ! Même si elle n'arrive pas à gommer les inégalités existantes dans notre société, elle permet à différents publics de se côtoyer et parfois aux plus précarisés d'entre eux d'emprunter le salutaire ascenseur social. Et pourtant, elle tourne ! Même si elle peine à contrecarrer la diffusion des fake news amplifiée par les nouvelles technologies, elle donne les bases d'un esprit critique qui permet d'outiller un minimum les citoyens de demain pour y faire face. Et pourtant, elle tourne ! Même dans cette funeste période où nous sommes contraints de réduire drastiquement nos contacts, elle offre la possibilité aux élèves, aux étudiants de maintenir un peu de lien social et de préserver des amitiés voire des amours naissants.

Outre les décisions sanitaires que la propagation du Covid-19 nous impose, il est important d'aller vers un état d'urgence sociétal pour soutenir l'enseignement. Tant la continuité pédagogique que le bien-être de nos jeunes doivent être garantis. La décision de l'autorité publique de maintenir le plus possible les établissements ouverts doit perdurer. Bien sûr, il importe plus que jamais de respecter les protocoles sanitaires, mais une offre d'enseignement doit impérativement être maintenue. Il faut également trouver les moyens de soutenir les enseignants, particulièrement éprouvés depuis la rentrée par leurs conditions de travail et les risques pris pour leur santé.

Une forme de solidarité pourrait se concrétiser à travers une alliance entre les éducations formelles et non formelles. Dans le contexte que nous connaissons, on pourrait imaginer d'intensifier les partenariats existants entre l'école et le monde associatif. Celui-ci est en capacité de prendre en charge certaines animations pour suppléer les absences liées à la situation sanitaire ou les réunions des équipes pédagogiques pour se conformer à la pléthore de directives visant à organiser l'enseignement en ces temps de crise. Cela permettrait aux élèves, aux étudiants d'accéder à des apprentissages complémentaires et aux animateurs de pouvoir soutenir le nécessaire effort de la collectivité pour préserver le cadre pédagogique. C'est également un moyen de soutenir des parents qui, avec le télétravail redevenu la norme, ont du mal à combiner harmonieusement vie de famille et activité professionnelle.

Dans le même ordre d'idées, le maintien de l'accueil durant les vacances de Toussaint est essentiel. Différentes Organisations de Jeunesse sont en train de mettre en place le cadre exigé à la réalisation des activités en conformité avec les protocoles sanitaires désormais en vigueur. Il est primordial de soutenir les professionnels et les volontaires qui sont en première ligne pour oeuvrer à l'émancipation des enfants et des jeunes tout en préservant leur santé.

Signataires :

ProJeuneS

CIDJ

Infor Jeunes Laeken

FOr'J

Promo Jeunes

Latitude Jeunes

Le Mouvement des Jeunes Socialistes

Les Faucons Rouges

Excepté Jeunes

OXYJeunes

Jeunes FGTB

Philocité

CIUM

Réseau Castor

TYN

