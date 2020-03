Certaines denrées alimentaires affichent des dates de péremption exprimées différemment, selon la langue utilisée. Deux formules coexistent sur le même produit : "A consommer jusqu'au...", dans une langue, et "A consommer de préférence avant...", dans l'autre. Deux formulations qui peuvent semer le doute dans l'esprit du consommateur.

La ministre en charge de la Protection des consommateurs, Nathalie Muylle (CD&V), estime que " A consommer jusqu'au... " porte sur la santé du consommateur et que " A consommer de préférence avant... " concerne plutôt la qualité des produits. " Une erreur de traduction relève de la responsabilité du producteur. Il est possible qu'un tampon inadéquat ait été utilisé et que les deux indications aient été confondues. " L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire doit contrôler les deux indications mentionnées sur les produits. Mais la ministre reconnaît que, " pour la bonne compréhension du consommateur ", la réglementation doit être modifiée. M. La.