"DROIT DE REPONSE DU BUREAU D'ARCHITECTURE AUDEX A LA SUITE DE LA PUBLICATION DE L'ARTICLE INTITULE "L'"ARCHITECTE PREFERE" DE STEPHANE MOREAU A FACTURE 906.000,00 € A LAND INVEST" ET PUBLIE LE 08/02/2019"

"La SA BUREAU D'ARCHITECTURE AUDEX SC précise être parfaitement étrangère aux agissements hautement critiquables de Madame Valérie DARDENNE tels que décrits dans l'article publié le 08/02/2019 par le période LE VIF L'EXPRESS sous l'intitulé "L' "architecte préféré" de Stéphane MOREAU a facturé 906.000,00 € à LAND INVEST" et plus particulièrement quant aux agissements qui lui sont reprochés sous l'intitulé "Conflit d'intérêts à Cointe". Une convention a d'ailleurs été signée entre notamment la SA BUREAU D'ARCHITECTURE AUDEX SC et la SPRL AUDEX & PARTNERS SC (dont Madame Valérie DARDENNE est gérante) en date du 27/01/2017 avec un avenant à cette convention précisant expressément que Madame DARDENNE ne s'engage à ne plus utiliser le nom AUDEX et à supprimer le nom AUDEX & PARTNERS".