Dries Van Langenhove a été élu au Parlement fédéral, en tant que tête de liste du Vlaams Belang dans le Brabant flamand. Lorsqu'il prêtera serment en tant que député, il bénéficiera de l'immunité parlementaire. Quelles conséquences pour l'enquête judiciaire en cours sur Schild&Vrienden, dont il fait partie, se demande VRT NWS ?

Au début de l'année, Dries Van Langenhove, leader du groupe extrémiste Schild&Vrienden, a publié ceci sur sa page Facebook, rappelle le média flamand : "En tant que votre porte-parole, je ne pourrai plus être restreint dans ma liberté d'expression, car tout ce que je dis ou fais en tant que député est protégé par l'immunité parlementaire. De cette manière, nous sommes dans une position plus forte dans la lutte contre l'establishment qui essaie de nous faire taire avec des cadres et des procès."

...