Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Paris pour protester contre l'éventuelle dissolution du mouvement français d'extrême droite Génération identitaire. Parmi les manifestants, figurait le député belge, Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), fondateur de l'association de jeunes d'extrême droite Schild & Vrienden.

Dries Van Langenhove a fait le voyage jusqu'à Paris alors que les voyages non essentiels vers l'étranger sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique.

Selon le député Vlaams Belang, interrogé par l'agence Belga, se rendre à Paris était un déplacement essentiel. "J'ai, en tant que député, une série de devoirs à remplir", se justifie Dries Van Langenhove, qui précise qu'il se mettra en quarantaine s'il devait présenter des symptômes.

Van Langenhove est visible sur des photos de la manifestation à Paris, aux côtés d'autres manifestants, avec un pull portant le logo de l'organisation "Schild & Vrienden". Créé en 2012, Génération identitaire, dont le siège historique est installé à Lyon, revendique 2.800 adhérents mais le nombre de ses militants et sympathisants est plutôt estimé par les spécialistes à 800 tout au plus.

Sa dissolution a été évoquée pour la première fois le 26 janvier par le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est dit "scandalisé" par une opération anti-migrants du groupuscule d'extrême droite dans les Pyrénées.

Le 13 février, M. Darmanin a annoncé avoir engagé la procédure de dissolution du groupe, donnant 10 jours à l'organisation pour faire valoir ses arguments.

Dries Van Langenhove © Belga

Interrogée sur le sujet, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a indiqué dimanche qu'un tel voyage n'est selon elle pas "essentiel", et que l'élu est tenu, comme tout le monde, de respecter les règles en vigueur actuellement. "S'il n'est pas d'accord, il peut lancer le débat au parlement". Le même jour, le principal intéressé a indiqué dans le cadre du JT de VTM qu'il se plaçait en quarantaine "pour rassurer ceux qui s'inquiètent".

En tant qu'élu, le jeune homme a d'ailleurs une fonction d'exemple, a réagi la ministre via sa porte-parole.

Le parquet de Hal-Vilvorde a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête au lendemain de la participation du député Dries Van Langenhove à une manifestation à Paris.

Le député habite en effet sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde. Le parquet va dresser un procès-verbal, selon le magistrat de presse Carol Vercarre. Il est par contre prématuré de communiquer sur une éventuelle sanction, selon le parquet. En théorie, l'amende pour une infraction à l'interdiction des voyages à l'étranger non-essentiels s'élève à 250 euros.

Van Grieken défend la présence de Van Langenhove

Le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, a défendu le déplacement du député Dries Van Langenhove à Paris pour participer à une manifestation contre l'éventuelle dissolution du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire. "Défendre la liberté d'expression est toujours essentiel", répond-il à la critique selon laquelle le voyage de son comparse de parti contredirait l'interdiction des voyages non essentiels.

Van Grieken a déclaré à la VRT qu'il avait été informé avant le voyage par Dries Van Langenhove, le chef de Schild & Vrienden élu sur une liste du Vlaams Belang. "Je n'ai aucun problème avec cela. Notre liberté d'expression est sous pression. Nous ne sommes plus autorisés à nous réunir comme nous le voulons. Nous sommes à peine autorisés à partager quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Cela me semble essentiel".

Sur Twitter, Tom Van Grieken dénonce l'attitude des médias. Selon lui, ils réagissent à peine quand quelqu'un franchit la frontière pour aller chez le coiffeur ou dans un commerce mais se cabrent quand on passe la frontière pour défendre la liberté d'expression. "La censure est à la hausse, mais le quatrième pouvoir est endormi", écrit-il.

Opkomen voor de vrijheid van meningsuiting is altijd essentieel.



▶️ Je mag de dingen niet meer zeggen, zoals je wil.

▶️ Je mag je niet meer verenigen, zoals je wil.

▶️ Je mag je mening niet meer delen op sociale media, zoals je wil.



Censuur neemt toe, maar de 4e macht slaapt 😴 pic.twitter.com/XltXLelV5Y — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) February 21, 2021

Dries Van Langenhove lui-même a prétendu samedi que son déplacement à Paris était un déplacement essentiel. "En tant que représentant du peuple, j'ai un certain nombre de tâches à accomplir", affirme-t-il. Van Langenhove était visible sur des images de la manifestation, derrière une banderole, à côté d'autres manifestants avec le logo de son organisation Schild & Vrienden sur le torse. Au total, selon l'AFP, des centaines de personnes ont pris part à la manifestation.

