Le Fonds flamand pour le journalisme (Vlaams Journalistiek Fonds -VJF) annonce sa mort en 2020. Aucun moyen financier ne lui est attribué dans le budget du gouvernement flamand.

BRUXELLES 24/12/2019 17:53 (BELGA)

Le VJF avait été mis sur pied il y a un an seulement pour soutenir des projets journalistiques innovants. Il est géré par Journalism.eu (l'organisation derrière le Fonds Pascal Decroos), l'association flamande des journalistes (VVJ) et les autorités flamandes. Fin 2018, il avait permis de répartir 500.000 euros entre 11 projets, notamment des travaux de "factchecking". Pour 2019, aucun subside n'était prévu, pas plus qu'en 2020. Selon le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle (CD&V), l'organisation tripartite n'est pas efficace et d'autres organismes poursuivent les mêmes objectifs que le VJF. "Le nouveau gouvernement a décidé de ne plus prévoir aucun moyen pour le VJF dans son budget 2020", constate mardi le Fonds dans un communiqué. "Le nouveau cycle de subsides est donc annulé." La majorité des projets soutenus en décembre 2018 courent jusqu'en 2020. En conséquence, le gouvernement flamand avait attribué fin décembre une subvention de fonctionnement au VJF pour qu'il puisse honorer ses engagements. Le Fonds reste responsable de l'accompagnement des projets et de leur mise en avant durant la première moitié de 2020. En Fédération Wallonie-Bruxelles, un fonds pour le journalisme existe depuis plus de 10 ans. (INT, GEN, KWO, CDU, THA, fr)

