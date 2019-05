Le fils de l'octogénaire Solange Hennaert, portée disparue depuis 2017, reconnaît avoir porté des coups à sa mère puis avoir enterré son corps dans les dunes. Le parquet le poursuivra également pour matricide.

Certains éléments de l'enquête indiquaient que son fils pourrait en savoir davantage sur sa disparition. Ce dernier a été placé sous mandat d'arrêt la semaine dernière des chefs de prise d'otage, fraude informatique et escroquerie. Sa disparition avait été mise au jour lorsque l'octogénaire n'avait pas renouvelé sa carte d'identité. Son fils Frank P. continuait depuis à toucher sa pension. Son fils avait d'abord prétendu que sa mère avait disparu après une dispute. Lors d'un nouvel interrogatoire, il a avoué lundi avoir frappé sa mère et que celle-ci était ensuite tombée. Le lendemain, il a enterré le corps dans les dunes entre Ostende et Bredene. Ses indications ont permis aux enquêteurs de retrouver lundi un corps sans vie dans les dunes d'Ostende. Une autopsie doit confirmer s'il s'agit de celui de Solange Hennaert