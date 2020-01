Le roi a appelé jeudi les responsables politiques à laisser tomber les exclusives des uns vis-à-vis des autres et à installer un gouvernement de plein exercice à l'occasion d'un discours prononcé devant les autorités du pays.

"Le moment est venu de cristalliser les efforts de ces huit derniers mois, de laisser tomber les exclusives et d'installer un gouvernement de plein exercice. Même si je suis conscient des difficultés à surmonter. Montrons-nous réalistes et responsables. En trouvant des terrains d'entente au bénéfice de l'intérêt général. En faisant de vrais compromis, c'est-à-dire des accords où chacun renonce à quelque chose pour que l'ensemble y gagne", a-t-il déclaré.

"C'est là l'attente légitime de nos concitoyens, qui aspirent à de la stabilité et de l'action. Leur patience n'est pas de l'indifférence", a-t-il ajouté.

La Première ministre, Sophie Wilmès, a également appelé à la formation rapide d'un gouvernement de plein exercice. A ses yeux, un "dialogue franc entre tous les démocrates est indispensable".

"Par delà les différences, le futur de notre pays et de notre société dépend de notre capacité à construire des ponts plutôt que de les couper", a-t-elle souligné.

Les élections législatives ont eu lieu le 26 mai et, malgré trois missions d'information et une autre de préformation, la formation d'un gouvernement fédéral est toujours dans l'impasse.

Mardi, le Roi a prolongé la mission des informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V). Ils ont essayé au cours des deux dernières semaines de trouver un terrain d'entente entre les deux plus grandes formations politiques du pays -le PS et la N-VA- sans y parvenir.

"Le moment est venu de cristalliser les efforts de ces huit derniers mois, de laisser tomber les exclusives et d'installer un gouvernement de plein exercice. Même si je suis conscient des difficultés à surmonter. Montrons-nous réalistes et responsables. En trouvant des terrains d'entente au bénéfice de l'intérêt général. En faisant de vrais compromis, c'est-à-dire des accords où chacun renonce à quelque chose pour que l'ensemble y gagne", a-t-il déclaré. "C'est là l'attente légitime de nos concitoyens, qui aspirent à de la stabilité et de l'action. Leur patience n'est pas de l'indifférence", a-t-il ajouté. La Première ministre, Sophie Wilmès, a également appelé à la formation rapide d'un gouvernement de plein exercice. A ses yeux, un "dialogue franc entre tous les démocrates est indispensable". "Par delà les différences, le futur de notre pays et de notre société dépend de notre capacité à construire des ponts plutôt que de les couper", a-t-elle souligné. Les élections législatives ont eu lieu le 26 mai et, malgré trois missions d'information et une autre de préformation, la formation d'un gouvernement fédéral est toujours dans l'impasse. Mardi, le Roi a prolongé la mission des informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V). Ils ont essayé au cours des deux dernières semaines de trouver un terrain d'entente entre les deux plus grandes formations politiques du pays -le PS et la N-VA- sans y parvenir.