Le vice-Premier ministre MR Didier Reynders a affirmé samedi ne pas avoir connaissance d'une enquête judiciaire préliminaire ouverte à son encontre à la suite d'allégations de corruption et de blanchiment portées par un ex-agent de la Sûreté de l'Etat.

"Je n'ai pas connaissance (d'une telle enquête), je ne suis absolument pas au courant d'une enquête", a-t-il affirmé à l'agence Belga. Didier Reynders, actuel ministre des Affaires étrangères et de la Défense, a ajouté avoir demandé à son avocat de prendre contact avec le parquet et de "défendre ses droits". Il a aussi chargé son avocat de "démentir les allégations qui sont diffusées" par les journaux L'Echo et De Tijd.

Ces deux quotidiens rapportaient samedi qu'une information judiciaire a été ouverte le concernant. Selon eux, un ex-agent de la Sûreté de l'Etat s'est rendu en avril dernier à la police judiciaire fédérale pour lui communiquer une série d'allégations de corruption et de blanchiment à l'encontre du vice-Premier ministre et candidat commissaire européen à la Justice, au respect de l'État de droit et la protection des consommateurs.