Di Rupo et Michel revendiquent, tous deux, le vrai visage social

"Monsieur le Premier ministre, ce que je vais dire n'est pas dirigé contre vous personnellement, car j'ai beaucoup de respect pour vous ", lance l'ancien Premier ministre Elio Di Rupo après la déclaration gouvernementale de Charles Michel devant la Chambre. Ce qui suit est moins amical : Di Rupo esquisse sa vision de quatre années d'effondrement social continu sous le gouvernement Michel. "Les citoyens n'en peuvent plus de la politique, ils sont épuisés parce qu'ils ont dû endurer votre politique pendant quatre ans. La classe moyenne se désespère et s'appauvrit. En revanche, les entreprises font de plus en plus de p...