Deux policiers bruxellois sont sous enquête après avoir menotté deux enfants de 11 et 13 ans lors d'une intervention lundi pour une tentative de vol de scooter, a annoncé dimanche la justice.

La publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo des enfants, dont l'un a les mains menottées dans le dos, emmenés par les policiers jusqu'à leur voiture a conduit les autorités à demander une enquête interne de la police. Elle devra déterminer les raisons qui ont poussé les policiers à menotter les enfants, a expliqué le commissaire Gabriel Evangelisti sur RTL.

"Il faut que l'intégrité physique du policier soit mise en danger ou qu'il y ait un risque de fuite", a-t-il précisé.

Les deux fonctionnaires sont intervenus après un appel téléphonique signalant un vol avec violence, a indiqué Denis Goeman, substitut du procureur du roi à Bruxelles.

"L'enquête a ensuite démontré qu'il s'agissait d'une tentative de vol d'un scooter abandonné sur la voie publique et les deux enfants, âgés de 11 et 13 ans, ont été relâches", a-t-il précisé.

La décision de menotter des enfants enfants a indigné de nombreux témoins de la scène. "Il y a certainement un problème de formation. C'est incroyable qu'en ces temps troublés, des policiers en arrivent à menotter des enfants et fassent des pressions sur les témoins pour qu'ils ne filment pas et ne rapportent pas l'événement, cela fait beaucoup d'erreurs en une seule séquence", a jugé le délégué général aux droits de l'enfant Bernard De Vos.

La publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo des enfants, dont l'un a les mains menottées dans le dos, emmenés par les policiers jusqu'à leur voiture a conduit les autorités à demander une enquête interne de la police. Elle devra déterminer les raisons qui ont poussé les policiers à menotter les enfants, a expliqué le commissaire Gabriel Evangelisti sur RTL."Il faut que l'intégrité physique du policier soit mise en danger ou qu'il y ait un risque de fuite", a-t-il précisé.Les deux fonctionnaires sont intervenus après un appel téléphonique signalant un vol avec violence, a indiqué Denis Goeman, substitut du procureur du roi à Bruxelles."L'enquête a ensuite démontré qu'il s'agissait d'une tentative de vol d'un scooter abandonné sur la voie publique et les deux enfants, âgés de 11 et 13 ans, ont été relâches", a-t-il précisé.La décision de menotter des enfants enfants a indigné de nombreux témoins de la scène. "Il y a certainement un problème de formation. C'est incroyable qu'en ces temps troublés, des policiers en arrivent à menotter des enfants et fassent des pressions sur les témoins pour qu'ils ne filment pas et ne rapportent pas l'événement, cela fait beaucoup d'erreurs en une seule séquence", a jugé le délégué général aux droits de l'enfant Bernard De Vos.