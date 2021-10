Deux jeunes femmes dans les pas des ministres Wilmès et Kitir pour l'action Girls' Take Over

Deux jeunes femmes, Louise (20 ans) et Margaux (24 ans), ont pris la place des ministres Wilmès et Kitir le temps de quelques heures, à l'occasion de l'action "Girls' Take Over" menée dans le cadre de la dixième Journée internationale de la Fille, relaie lundi l'organisation de défense des droits de l'enfant et des filles Plan International Belgique dans un communiqué.

Sophie Wilmes et Louise Vanden Abeele © belgaimage