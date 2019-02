Deux jeunes élus MR s'insurgent contre une présidence actuelle illégitime

Deux jeunes élus MR appellent mardi dans Le Soir à un "sursaut éthique" de leur parti. Aymeric De Lamotte, élu à Woluwe-Saint-Pierre, et Victoria de Vigneral, élue à Saint-Gilles, demandent une élection présidentielle interne et un choix par Didier Reynders entre le Conseil de l'Europe et la tête de liste à la Chambre.