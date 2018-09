Deux djihadistes belges détenus en Syrie par les forces kurdes

Les forces kurdes en Syrie détiennent deux membres de l'organisation État islamique qui ont la nationalité belge et dont l'un d'eux a été condamné à quinze ans de prison en Belgique, rapportent La Libre Belgique et La Dernière Heure mardi. Ils sont tous deux nés en 1990 et orginaires de Vilvorde.