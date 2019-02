Les ruches étaient implantées dans la réserve naturelle de Geelstervallei à Lede. Six d'entre elles ont été détruites et ouvertes. "C'est un acte vraiment petit, marginal, arriéré, lâche et surtout d'une grande stupidité de démolir une ruche et de laisser ses habitantes mourir de froid.

La fuite n'est pas une option pour les abeilles, qui hibernent en cette période", a souligné le pendant flamand de Natagora. La police a été prévenue et un procès verbal dressé.