Pour l'ensemble des demandes d'asile décidées par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), au cours des trois premiers trimestres de 2019, le délai moyen de traitement était de 392 jours calendrier.

Un délai qui s'allonge, attribué à la forte augmentation des demandes d'asile en 2015 et au manque de personnel, tant à l'Office des étrangers qu'au CGRA. Qui plus est, l'" âge " du dossier prolonge la moyenne des délais. Le délai moyen de traitement, par le CGRA uniquement, était de 222 jours calendrier en 2015, de 267 en 2016, de 377 en 2017 et de 379 en 2018. Le " taux de protection " a, par contre, baissé au fil des années. De 52,7 % en 2015, il est passé à 36,9 % en 2019. Les taux de recours contre des refus du CGRA sont, quant à eux, restés quasi stables, aux alentours de 55 %. Comme a peu évolué, également, le coût mensuel moyen d'un demandeur d'asile en centre fédéral (hors frais médicaux) : de 42 à 45 euros.M. La.