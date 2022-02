Un audit mené par le bureau Deloitte à la demande de Nethys avait révélé plusieurs manquements potentiels ainsi que des dysfonctionnements dans la gestion de Liege Airport. De quoi provoquer le licenciement de son CEO, Luc Partoune, pour faute grave. Des enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Liège sont arrivés ce jeudi matin à l'aéroport de Bierset, selon Le Soir.

Ces fouilles dans les bureaux de Liège Airport sont la conséquence directe de ce rapport accablant. Au coeur des manquements constatés par Deloitte, on trouve le recrutement en janvier 2019 d'un consultant, ex-mandataire socialiste et ancien patron de TEC, Jean-Claude Phlypo.

Les accusations sont les suivantes:

des rétributions financières trop importantes, à hauteur de 60.000 euros par an,

des notes de frais insuffisamment justifiées, dont l'achat d'une voiture à 88.000 euros,

le non-respect des procédures d'appels d'offres et de marchés publics...

Des accusations qui ont provoqué l'ouverture de plusieurs informations judiciaires. Certains de ces dossiers, transmis au juge d'instruction liégeois, expliquent les perquisitions menées aujourd'hui, selon Le Soir. Les enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Liège sont toujours en train de fouiller les lieux et de collecter des documents.

