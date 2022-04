Des peines de 2 ans, 18 mois et un an de prison requises dans le dossier "Paris bis"

La procureure fédérale a poursuivi son réquisitoire, vendredi en fin d'après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, dans le dossier de terrorisme "Paris bis", en requérant des peines de 18 mois de prison avec sursis probatoire à l'encontre de Rafik El Hassani et d'Ayoub Bazarouj. Elle a également requis une peine de deux ans de prison à l'encontre de Soufiane Al Aroub et une peine d'un an de prison à l'encontre de Mohamed Rabhioui.