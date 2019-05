Des milliers de personnes au départ de la marche pour le climat et la justice sociale

Plusieurs milliers de manifestants, 17.000 selon les organisateurs, se sont élancés dimanche en début d'après-midi de la gare de Bruxelles-Nord et du boulevard du Roi Albert II pour "une marche pour le climat et la justice sociale pour tou-te-s" placée sous le slogan "Right(s) now!", organisée à l'initiative du mouvement citoyen Hart Boven Hard.

© Belgaimage