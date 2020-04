Les recommandations contradictoires se multiplient au sujet du port obligatoire et généralisé du masque. Un groupe de travail va trancher, quitte... à désavouer Maggie De Block, ministre fédérale de la Santé.

Mettre de l'ordre dans la pagaille des recommandations relatives au port du masques. Telle est la mission du nouveau groupe de travail mis en place par le gouvernement fédéral, selon une information de L'Echo. Il est composé de représentants du Conseil supérieur de la santé, de l'Agence des médicaments, de l'administration de la santé et du "Comité scientifique coronavirus" qui épaule le gouvernement. Ensemble, ils doivent préparer une recommandation sur l'utilisation des masques, que ce soit par les professionnels de la santé ou les particuliers, leur attribution et les circonstances dans lesquelles ils doivent être portés.

Il y a du travail, à vrai dire. Car politiques, experts et journalistes ne cessent de faire des recommandations différentes à ce sujet.

Certains estiment que le port généralisé du masque est absolument nécessaire en complément des autres mesures. Il est d'ailleurs rendu obligatoire dans un nombre croissant de pays, en Europe centrale de manière générale ou, désormais, dans certaines régions d'Italie. Ses partisans soulignent que le taux de contamination du virus a été moins important dans les pays asiatiques, où il est de mise, ou en Autriche, où il s'est rapidement imposé.

D'autres craignent qu'une telle mesure ne soit contreproductive car, en portant le masque, les citoyens se sentiraient moins vulnérables et risqueraient de ne plus respecter les mesures de 'distanciation sociale'. La ministre fédérale de la Santé Maggie De Block (Open Vld) souligne régulièrement que le port généralisé du masque "n'a pas de sens scientifiquement" en se référant aux directives de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Faute de recommandations précises venues du gouvernement, certains ont pris les devants. DéFi, qui soutient pourtant Wilmès II de l'extérieur, a ainsi mené une campagne sur les réseaux sociaux pour inciter la population à porter le masque. La députée fédérale Sophie Rohonyi s'est d'ailleurs réjouie de la mise en place de ce groupe de traail: "Heureuse que notre demande de clarté sur le port généralisé du masque exprimée hier au Parlement ait été entendue!Pour nous protéger efficacement les uns les autres, les recommandations doivent être claires et destinées à tous!"

Sur la base des conclusions des experts, Sciensano, l'Institut scientifique de santé publique, rédigera pour lundi une recommandation qui devrait uniformiser la réponse des autorités belges. La question devrait faire par après l'objet d'une décision lors du prochain Conseil national de sécurité prévu mercredi. Tout cela devrait mener à un désaveu de la ministre Maggie De Block, la mesure pouvant devenir une des clés de voûte d'une stratégie efficace de déconfinement. Un désaveu de plus...

En attendant, le port du masque se généralise déjà dans la population, sans attendre que le politique ne se décide.

