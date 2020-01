Des enveloppes suspectes sont parvenues vendredi matin à différents cabinets ministériels installés à Bruxelles, les pompiers bruxellois confirmant que de tels courriers ont été signalés dans six bâtiments en tout.

Outre de nombreux cabinets fédéraux, dont plusieurs installés dans la Tour des Finances, les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été visés. Police, protection civile et pompiers sont sur place.

Nicolas Reynders, porte-parole du ministre-président de la FWB Pierre-Yves Jeholet, confirme en effet en matinée que cinq enveloppes sont arrivées au bâtiment de la place Surlet de Chokier où travaillent les cinq ministres de la communauté française et leurs collaborateurs. L'envoi, la veille, d'enveloppes suspectes contenant de la poudre blanche à tous les cabinets ministériels wallons a cependant permis aux personnes de l'accueil d'agir avec précaution. "Nous avions été alertés et avions reçu une image d'une enveloppe envoyée. La personne à l'accueil ce matin a reconnu qu'il s'agissait du même type d'enveloppes (que celles reçues hier par les cabinets wallons, NDLR) et ne les a donc pas ouvertes. Elle les a placées dans un sac plastique", explique le porte-parole de Pierre-Yves Jeholet. Grâce à cette précaution, le bâtiment reste accessible, et seules trois personnes présentes à l'accueil au moment de la réception sont confinées dans une pièce dans l'attente des résultats de l'analyse du contenu des enveloppes, ajoute-t-il.

Le cas est similaire chez la Première ministre Sophie Wilmès, où une enveloppe est parvenue au cabinet mais n'a pas été ouverte, explique sa porte-parole Elke Pattyn. Il n'a donc pas fallu organiser de "quarantaine", indique-t-elle, et "tout est sous contrôle". Les services du vice-Premier Alexander De Croo (Tour des Finances) n'ont, eux non plus, pas ouvert le courrier suspect reçu vendredi matin.

Les cabinets de Maggie De Block (Open Vld), de David Clarinval (MR) et de Philippe De Backer (Open Vld), situés eux aussi dans la Tour des Finances, ont confirmé avoir reçu une enveloppe de poudre blanche le même jour. La Tour des Finances, qui abrite un nombre important de services publics et ministériels est donc en confinement: on ne peut ni en sortir ni y entrer, tant que le feu vert n'a pas été donné par les services de secours compétents.

Les membres du cabinet du ministre Denis Ducarme, sur l'avenue de la Toison d'Or, sont aussi confinés vendredi matin après réception d'un envoi similaire.

Au SPF Affaires étrangères, un envoi est arrivé mais n'a pas été ouvert. Les bureaux des ministres Philippe Goffin et Daniel Bacquelaine (MR) sont situés dans le même bâtiment, rue des Petits Carmes.

Chez Koen Geens (CD&V), de la poudre s'est échappée de l'enveloppe réceptionnée. La police bruxelloise doit décider d'une éventuelle évacuation, apprend-on auprès de son cabinet.

On a également, vendredi matin, confirmation de la réception d'enveloppes suspectes aux cabinets des ministres Pieter De Crem (CD&V), Nathalie Muylle (CD&V) et François Bellot (MR).

Jeudi, il était apparu que la poudre envoyée aux cabinets ministériels wallons était inoffensive.

