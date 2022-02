Selon le Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCB), le volume d'appels frauduleux de ces derniers jours est "un volume encore jamais vu".

Depuis la fin de la semaine dernière, des centaines de milliers d'appels téléphoniques frauduleux ont été enregistrés en Belgique, indiquent mercredi l'Institut belge des télécommunications (IBPT) et le Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCB). "Des appels frauduleux sont passés régulièrement. Toutefois, l'on a atteint ces derniers jours un volume encore jamais vu", ajoutent les deux institutions, qui tirent la sonnette d'alarme.

Technique du spoofing

Il s'agit d'appels émis à partir de numéros de téléphone belges mais derrière lesquels se cachent souvent des numéros étrangers, préviennent l'IBPT et le CCB. En effet, les criminels usurpent des numéros belges, selon la technique du "spoofing". "Le numéro de téléphone ou le nom de l'expéditeur d'un SMS est une imitation du véritable numéro ou nom de votre banque, par exemple", expliquent les deux institutions.

La victime pense alors que l'appel provient d'une personne ou d'une entreprise légitime, alors qu'il provient en réalité d'une personne criminelle qui cherche à lui dérober ses données personnelles. Généralement, les victimes de ces appels frauduleux entendent un message automatique en anglais, prononcé dans la plupart des cas par une voix d'ordinateur, les invitant à appuyer sur une touche pour recevoir plus d'informations ou modifier des données.

Pas de bloquage possible

Les opérateurs télécom ne peuvent en outre pas bloquer ce type d'appels "car des entreprises légitimes utilisent la même technique sous-jacente par exemple pour appeler leurs clients à partir d'un centre d'appel situé à l'étranger".

L'IBPT et le CCB recommandent dès lors de toujours rester sur ses gardes et de ne surtout jamais divulguer de données personnelles ou bancaires par téléphone. Si malheureusement des données personnelles ont été transmises, il faut contacter sa banque immédiatement et déposer plainte à la police. Les deux institutions insistent également sur le fait de ne jamais rappeler le numéro de téléphone avec lequel l'appel frauduleux a été passé.

