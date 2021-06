Les élèves auront accès à une série d'exercices via leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette. Les enseignants, quant à eux, disposeront d'un coffret numérique contenant tous leurs outils pédagogiques.

Les Éditions Érasme vont lancer la plateforme numérique "Disco" qui s'adresse aux 4.000 établissements de l'enseignement primaire et secondaire de Wallonie, annoncent-elles vendredi. Tous les manuels et cahiers d'activités utilisés en classe y seront désormais accessibles dès septembre.

Les élèves auront accès à une série d'exercices via leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette. Les enseignants, quant à eux, disposeront d'un coffret numérique contenant tous leurs outils pédagogiques. Chaque enfant pourra apprendre selon son niveau et progresser à son rythme sur Disco, assurent les Editions Erasme. La nouvelle plateforme repose sur le principe de l'apprentissage par le jeu. Elle utilise les données en temps réel pour évaluer les exercices des enfants et leur proposer éventuellement, en fonction de leurs résultats, de nouvelles séries d'exercices.

