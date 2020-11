En reconnaissant que Delphine Boël est la fille d'Albert II, la cour d'appel de Bruxelles a conclu qu'aucune distinction ne pouvait être faite entre ses enfants légitimes et adultérin et que tous devaient être traités sur un parfait pied d'égalité.

La députée Barbara Pas (VB) en a profité pour pointer, à nouveau, le système des dotations. Son raisonnement: ces principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les enfants du roi doivent également s'appliquer aux dotations. Doter Delphine de Saxe-Cobourg (photo) d'une dotation "en cette période d'économies" serait "totalement inadmissible", avance la députée qui suggère plutôt de supprimer celles consenties à Astrid et à Laurent, ses demi-soeur et demi-frère... Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), lui a répondu que l'arrêt de la cour d'appel ne suscitait "aucun problème sur le plan du principe constitutionnel d'égalité" et n'obligeait pas à modifier la "loi et la réglementation existantes". Le gouvernement n'envisage donc pas de supprimer les dotations d'Astrid et Laurent. Et comme Delphine ne songe pas à revendiquer une dotation pour elle-même... M. La.