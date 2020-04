Déjà 500 inscriptions sur Jobs Easy-Agri, la plate-forme pour le travail saisonnier agricole

Plus de cinq cents personnes se sont manifestées pour proposer leurs services dans les filières de la production dans les secteurs horticole et agricole, à la recherche de main d'oeuvre à très court terme, alors que le début de la saison des légumes de printemps et les récoltes des asperges et des fraises s'annoncent imminentes en dépit de la crise du coronavirus.

© Getty Images