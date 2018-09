Déficit budgétaire de 8,2 milliards d'euros en 2019? "Nous vivons simplement au-dessus de nos moyens"

En 2019, le déficit budgétaire s'élèvera-t-il à cinq milliards d'euros de plus qu'indiqué par le gouvernement? D'après les derniers chiffres du Bureau fédéral du Plan, ce sera bel et bien le cas. "Je suis désillusionné et déçu", admet le professeur en droit fiscal, Michel Maus.