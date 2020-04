Notre vie sociale est sur pause depuis plusieurs semaines. Le Conseil national de Sécurité a donné des indices sur la reprise, progressive et évolutive, de la vie quotidienne.

Cela fait plusieurs semaines que nous n'avons pas pu voir nos proches. Avec le déconfinement annoncé, qu'en est-il de la reprise des réunions privées en comité très restreint? Les experts proposaient début de semaine de les rendre possibles à des conditions strictes : pas plus de dix personnes, de la famille ou des amis proches, toujours les mêmes... Aujourd'hui, d'autres documents avaient évoqué seulement deux proches, qui seraient aussi toujours les mêmes.

Mais il n'en est finalement rien : il ne sera pas permis de se rendre chez autrui, famille ou amis, tout de suite. La transition sera "très longue", explique la Première ministre Sophie Wilmès. Le confinement reste la règle et les exceptions aux déplacements restent les mêmes: aller au travail, faire ses courses, se rendre à un rendez-vous médical...

Seul petit changement, à partir du 4 mai: l'activité physique extérieure sera permise avec deux personnes, en plus de ceux vivant sous le même toit.

À partir du 18 mai, si les conditions sanitaires le permettent, les autorités évalueront la possibilité des réunions privées à domicile, avec sa famille par exemple. Mais le Conseil national de Sécurité ne précise pas combien de personnes pourraient alors se réunir.

Si les évènements rassemblement de masse sont interdits jusqu'au 31 août en Belgique, qu'en est-il des évènements au public plus restreint? La semaine dernière, les organisateurs de mariages avaient tiré la sonnette d'alarme, pointant les annulations en cascade pour les mois de juin, juillet et août et réclamaient davantage de clarté. Les autorités évalueront également, toujours pour le 18 mai, la possibilité de convier davantage de personnes aux mariages et enterrements, mais également la possibilité d'organiser de petites excursions à l'intérieur du pays et de se rendre dans sa seconde résidence.

Cela fait plusieurs semaines que nous n'avons pas pu voir nos proches. Avec le déconfinement annoncé, qu'en est-il de la reprise des réunions privées en comité très restreint? Les experts proposaient début de semaine de les rendre possibles à des conditions strictes : pas plus de dix personnes, de la famille ou des amis proches, toujours les mêmes... Aujourd'hui, d'autres documents avaient évoqué seulement deux proches, qui seraient aussi toujours les mêmes.Mais il n'en est finalement rien : il ne sera pas permis de se rendre chez autrui, famille ou amis, tout de suite. La transition sera "très longue", explique la Première ministre Sophie Wilmès. Le confinement reste la règle et les exceptions aux déplacements restent les mêmes: aller au travail, faire ses courses, se rendre à un rendez-vous médical... Seul petit changement, à partir du 4 mai: l'activité physique extérieure sera permise avec deux personnes, en plus de ceux vivant sous le même toit.À partir du 18 mai, si les conditions sanitaires le permettent, les autorités évalueront la possibilité des réunions privées à domicile, avec sa famille par exemple. Mais le Conseil national de Sécurité ne précise pas combien de personnes pourraient alors se réunir.Si les évènements rassemblement de masse sont interdits jusqu'au 31 août en Belgique, qu'en est-il des évènements au public plus restreint? La semaine dernière, les organisateurs de mariages avaient tiré la sonnette d'alarme, pointant les annulations en cascade pour les mois de juin, juillet et août et réclamaient davantage de clarté. Les autorités évalueront également, toujours pour le 18 mai, la possibilité de convier davantage de personnes aux mariages et enterrements, mais également la possibilité d'organiser de petites excursions à l'intérieur du pays et de se rendre dans sa seconde résidence.