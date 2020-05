Alors que le déconfinement se poursuit, les experts appellent les séniors à la prudence, en particulier les plus de 65 ans, qui sont des personnes vulnérables, à en croire les statistiques.

On sait que le risque augmente en fonction de l'âge et que, malheureusement, 65 ans constitue une sorte de pivot, a indiqué lundi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral francophone de la lutte contre le coronavirus, lors du point presse commun avec le Centre de crise. "50% des gens qui se retrouvent aux soins intensifs ont plus de 65 ans. Et 90% des personnes décédées avaient plus de 65 ans", a-t-il illustré.

"Donc avoir plus de 65 ans constitue un facteur à risque, sachant que cette frange de la population peut présenter d'autres facteurs tels que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance respiratoire chronique..."

Globalement il est donc conseillé à cette partie de la population, ainsi qu'aux personnes ayant des facteurs de comorbidité, d'appliquer strictement les règles en cours et de veiller à moins fréquenter les plus jeunes, susceptibles de leur transmettre l'infection.

"Il est aussi important que ces personnes prennent conseil auprès de leur médecin traitant. Ce dernier pourra les renseigner sur l'intensité des risques additionnels", a ponctué le porte-parole interfédéral.

On sait que le risque augmente en fonction de l'âge et que, malheureusement, 65 ans constitue une sorte de pivot, a indiqué lundi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral francophone de la lutte contre le coronavirus, lors du point presse commun avec le Centre de crise. "50% des gens qui se retrouvent aux soins intensifs ont plus de 65 ans. Et 90% des personnes décédées avaient plus de 65 ans", a-t-il illustré. "Donc avoir plus de 65 ans constitue un facteur à risque, sachant que cette frange de la population peut présenter d'autres facteurs tels que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance respiratoire chronique..." Globalement il est donc conseillé à cette partie de la population, ainsi qu'aux personnes ayant des facteurs de comorbidité, d'appliquer strictement les règles en cours et de veiller à moins fréquenter les plus jeunes, susceptibles de leur transmettre l'infection. "Il est aussi important que ces personnes prennent conseil auprès de leur médecin traitant. Ce dernier pourra les renseigner sur l'intensité des risques additionnels", a ponctué le porte-parole interfédéral.