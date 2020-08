Auteur du manuel Feu Vert ayant "formé des centaines de milliers de candidats aux examens officiels du permis de conduire", le lieutenant-colonel De Bruyn est décédé à l'âge de 77 ans, a annoncé vendredi Van In. Il était également connu en tant que présentateur historique des émissions Contacts sur la RTBF et Trafic sur RTL TVI.

"Passionné du code de la route et fervent défenseur d'une bonne préparation à la conduite, le lieutenant-colonel Claude De Bruyn a consacré une grande partie de sa vie à former les futurs candidats au permis de conduire en Belgique francophone", écrit la maison d'édition Van In, principal éditeur éducatif en Belgique, qui présente ses plus sincères condoléances aux proches du défunt.

Son fils Cédric De Bruyn a repris le flambeau il y a deux ans environ. "Nous nous réjouissons que Cédric De Bruyn ait poursuivi l'oeuvre de son père afin d'enrichir et de développer la méthode de Feu Vert pour le permis de conduire, leader incontesté en Belgique francophone. Il est accompagné dans cette mission par les collaborateurs de Van In", conclut l'entreprise.

