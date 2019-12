Le président de la N-VA, Bart De Wever, a démenti vendredi tout refus de prendre ses responsabilités en vue de la formation d'un gouvernement fédéral, en réponse à des propos de son homologue du PS et ex-informateur Paul Magnette.

M. Magnette avait jugé jeudi que le président des nationalistes flamands, avait, par ses attaques verbales ces derniers jours, "tout fait pour ne pas être désigné informateur" par le Roi. Il avait également, lors de l'émission Jeudi en prime de la RTBF, une nouvelle fois qualifié la N-VA de "dangereuse" car "elle veut la fin de la Belgique et de la sécurité sociale" en dénonçant "les provocations et les injures" proférées ces derniers jours par M. De Wever.

"Je voudrais vraiment démentir", a affirmé vendredi le président de la N-VA à la chaîne de télévision privée flamande VTM. "J'ai présenté une méthode de travail au Roi. Je prendrais volontiers mes responsabilités et j'aimerais toujours le faire car je suis très choqué par le contenu de la note du (président du) PS. J'étais aussi très en colère que l'on ose présenter quelque chose de cet acabit au nord du pays. Et j'étais également très en colère qu'un certain nombre de partis flamands soient impliqués", a ajouté M. De Wever.