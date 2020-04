Le nombre d'écoles privées, et par conséquent le nombre d'élèves choisissant ce type d'enseignement, s'est accru ces cinq dernières années.

Idem pour le nombre d'élèves scolarisés à domicile. Ces derniers sont passés de 845 en 2015-2016 à 1 103, quatre ans plus tard. Les écoles privées, qui accueillaient 385 élèves en 2015-2016 en accueillent 836, au cours de cette année scolaire 2019-2020. On recense actuellement, en Wallonie et à Bruxelles, un total de 53 écoles privées. 19 n'organisant que le primaire, 23 uniquement le secondaire, 7 dispensant les deux et 4 dédiées à l'enseignement spécialisé. 17 de ces 53 écoles privées accueillent moins de 5 élèves. Tant les élèves recevant un enseignement à domicile que ceux qui fréquentent une école privée sont soumis aux contrôles de niveau des études et à l'obligation d'obtenir les CEB, CE1D et CE2D. M. La.