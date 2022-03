L'Europe est, après avoir fait preuve de solidarité durant la pandémie causée par le coronavirus, "confrontée à quelque chose de complètement inimaginable" avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a affirmé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo.

"Nous sommes confrontés à l'impensable, une guerre massive sur le continent européen", a-t-il déploré lors d'une conférence de presse à Bruxelles faisant suite à une réunion du comité de concertation (Codeco) consacré à la sortie de la crise sanitaire. "Je pense que c'est une période (celle de la crise du Covid, ndlr) qui nous a appris quelque chose. Notamment que si nous prenons soin les uns les autres, si nous travaillons main dans la main et lorsque nous faisons preuve de solidarité, nous sommes capables de passer les obstacles les plus difficiles", a affirmé M. De Croo.

"C'est une leçon importante à un moment comme celui-ci, où nous sommes confrontés à l'impensable", a ajouté le chef du gouvernement. "La solidarité que nous avons vue durant la pandémie à travers l'Europe, nous la voyons à nouveau à travers l'Europe dans la manière d'aborder cette crise en Ukraine", a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre a assuré que le gouvernement "fera tout pour maintenir l'Europe et notre pays en sécurité", en rappelant l'appartenance de la Belgique à un "partenariat fort" au sein de l'Otan et de l'Union européenne. Il a évoqué une unanimité inédite en termes de solidarité sur les plans militaire et humanitaire.

M. De Croo a expliqué qu'il avait, avant le Codeco, eu l'occasion de s'entretenir avec ses homologues polonais, slovaque et moldave en rappelant que ces pays voisins de l'Ukraine faisaient face à d'"énormes flux" de réfugiés. "Je leur ai assuré que la Belgique continuera à les soutenir", a-t-il dit en annonçant que de nouvelles cargaisons d'aide humanitaire étaient en route vers ces pays au départ de la Belgique.

