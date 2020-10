Le débat sur la déclaration de politique générale de la Vivaldi, organisé au parlement européen, s'annonce houleux.

Les 150 députés de la Chambre se retrouvent ce vendredi matin au parlement européen pour un débat qui s'annonce animé au sujet de la déclaration de politique générale de la coalition Vivaldi. Jeudi, le nouveau Premier ministre avait défendu son programme lors d'un discours d'une demi-heure en insistant sur la crise "historique" traversée par la Belgique et en reconnaissant qu'une stratégie devrait être mise en place pour rétablir la confiance avec les citoyens, en plus d'un plan de relance socio-économique.

La Vivaldi entame ses premiers pas sur fond de contradictions internes, au sujet du relèvement de la pension minimale, et de polémiques dans certains partis sur le casting, au MR et chez Groen essentiellement.

Le nouveau Premier ministre devra convaincre, même si l'issue du vote, qui aura lieu samedi après-midi, ne fait aucun doute: la confiance lui sera octroyée par les septs partis qui forment sa majorité (PS, SP.A, MR, Open VLD, Ecolo, Groen, CD&V).

La longue critique de la N-VA: "Trop flou"

Peter De Roover, chef de groupe N-VA, ouvre le bal. "Permettez-moi tout d'abord de souhaiter bonne chance au gouvernement: il était temps. Je ne sais pas si l'on trouvera d'accords sur d'autres points." Il commence par comparer de façon ironique le parti du Premier ministre, l'Open VLD, à Genk et au septième du Tour de France: le septième parti en terme du nombre de voix a fait de mauvaises élections, mais il a gagné le sprint final. "Il n'y aura de stabilité que grâce au PS", souligne-t-il.

Le chef de file nationaliste souligne qu'il n'a pas eu le sentiment jeudi qu'il y avait de l'enthousiasme au sein de la Vivaldi. "La déclaration semble inspirée par une volonté de positivisme, oui, mais elle n'est pas concrète. L'arc-en-ciel (nom donné par la N-VA à la coalition, qui exclut le CD&V - Ndlr) se distingue plutôt par une nuance de gris. Avec de trop nombreux flous artistiques." Peter De Roover multiplie les exemples en ce sens.

"Je constate que l'on trouve dix fois l'expression 'le cas échéant', cinquante fois le mot 'étudier': j'ai l'impression que vous dirigez un services d'études plutôt qu'un gouvernement." Derrière ce flou, dit le chef de file N-VA, se cache une absence d'accords. "Mais le mot réformer n'apparaît qu'une seule foix, soixante fois le mot 'évaluer"."

'Vous semblez jouer la carte du renouveau politique, ce qui donne d'excellents résultats au niveau baromètre de la positivité. Mais ce gouvernement compte sept vice-Premiers ministres, un record." Le PTB attaque la N-VA sur ses actes et promesses à elle au niveau du nombre de ministres. "Au contraire, avec le confédéralisme, on diminuerait ce nombre, rejoignez-nous", rétorque Peter De Roover.

La N-VA demande encore: "Qui va payer la facture?" Son chef de groupe cite les extraits du programme où la majorité évoque le fait qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts, "sauf si"... et dénonce la proportion des recettes.

Alexander De Croo intervient: "Le précédent ministre des Finances, qui était très bon - il venait de votre parti (John Overtveldt - Ndlr), participait aux discussions gouvernementales. Vous avez soutenu la Suédoise et tout le Belgique se demande encore pourquoi vous l'avez torpillé. Mais votre ministre des Finances se souvient encore de la proportion des recettes, non?"

Peter De Rover tacle sur la crise suscitée par la N-VA au sein de la Suédoise: "C'est vous qui n'avez pas tenu compte des remarques de notre parti." Et sur le budget: "C'est la gauche qui parle!"

Peter De Roover salue le relèvement de la pension minimale - "tout le monde est d'accord" - mais "est-ce du brut ou du net? Je cite le président du MR qui évoque un coût de 760 millions (pour le brut) ou de 3,6 milliards (pour le net). Vous dites que c'est du net, mais cela mange alors tout le budget..." Raoul Hedebouw(PTB) le coupe encore: "Cela devrait être du net. Mais la N-VA va-t-elle soutenir cela? C'est scandaleux que la N-VA ne le soutienne pas." Réplique de la N-VA, en nuance et en substance: "Vous n'êtes pas le parti du travail, vous êtes le parti de ceux qui veulent arrêtez tôt de travailler."

Le parti nationaliste souligne que l'accord de gouvernement "arc-en-ciel est davantage rouge ou vert" et utilise le mot "dogmatique" sur le plan environnemental: "Il y a davantage soutien à ce sujet à l'étranger qu'au sein de notre pays". Le risque est grand, avance la N-VA, que la "locomotive flamande" soit ralentie par les politiques envisagées.

"Un nouveau confinement dit être évité, nous sommes votre allié à ce sujet", dit encore Peter De Roover. Promettre des moyens pour les soins de santé, c'est défendable, mais "l'exercice est difficile s'il n'y a pas des économies ailleurs." Et aussi: "Cela a-t-il encore un sens de faire des réformes fédérales dans ce domaines" s'il sera bientôt tansféré aux Régions, comme le laisserait entendre, à terme, l'accord de gouverement?

En matière d'asile et de migration, "l'attrait de notre pays risque d'augmenter", souligne-t-il en dénonçant le caractère "activiste" d'Ecolo-Groen dans ce domaine.

La N-VA dénonce encore le manque d'engagements sur le plan communautaire. Peter De Roover termine en dénonçant que ce gouvernement fédéral soit minoritaire dans le groupe linguistique néerlandophone. "Reconnaissez que cete structure belge ne fonctionne plus. Réchauffez un cadavre, cela ne pue, lâche-t-il en défendant le confédéralisme. Vous allez traiter certains symptômes, mais nous ne soignerez pas le mal." Ou encore: "Vous vous laissez emballer dans un néo-belgicisme passéiste. (...) Votre projet de renouveau est une opportunité ratée. C'est le Flamand actif qui va payer la note."

Il conclut: "Vous le savez, nous n'avons pas de parti frère au sud du pays. Quand je parle d'un pays, c'est la Flandre. Nous allons combattre ce gouvernement en utilisant toutes les règles de l'art." La N-Va, forcément, n'accordera pas la confiance au gouvernement.

