Le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, et son collègue des Affaires étrangères, Didier Reynders, ont condamné lundi la démolition le 4 juillet dernier de trois citernes d'eau, 2.500 arbres et une clôture faisant partie d'un projet humanitaire de l'organisation Oxfam à Al-Dukaika, au sud d'Hébron, financé par la Coopération belge.

Ce projet mené à bien en 2015-2016 visait à préserver des pâturages pour le bétail, source principale de revenus pour 300 personnes affectées.

La Belgique demandera des explications au gouvernement israélien et des compensations.

Ces nouvelles démolitions et confiscations visant des infrastructures essentielles sont inacceptables: les projets de la Belgique visent à répondre aux besoins humanitaires et sont menés dans le respect le plus strict du droit international humanitaire et les principes de transparence de l'aide, ont rappelé les deux éminences belges.

Les deux ministres ont rappelé avoir déjà exprimé à plusieurs reprises leur vive préoccupation suite à "l'augmentation inquiétante du nombre de démolitions et confiscations de structures et de projets humanitaires dans la Zone C". Ils soulignent que les démolitions d'infrastructures et d'habitations en Cisjordanie, territoire palestinien occupé, sont "contraires au droit international humanitaire", et en particulier à la IVème Convention de Genève, ainsi qu'aux résolutions du Conseil de sécurité.

La Belgique n'est pas le seul donateur international visé par ce type de destruction.

Depuis 2017, notamment à l'initiative de la Belgique, un groupe de pays partenaires touchés par des actes de même nature intervient auprès des autorités israéliennes, de façon systématique et encore tout récemment, pour leur demander de mettre fin à ces démolitions, et de rétablir les projets affectés ou de payer des compensations pour les dégâts encourus.

Pour ce dernier incident également, la Belgique demandera sans délai des explications au gouvernement israélien, tant via l'ambassadeur à Bruxelles qu'à Tel Aviv, ainsi que des compensations.

Le journal 'Le Soir' rapportait lundi qu'Israël a détruit un projet financé par la Belgique en territoires palestiniens: trois réservoirs d'eau et au moins 2.500 arbres, qui faisaient partie d'un projet supervisé par Oxfam. Les faits se sont déroulés dans le village bédouin palestinien de Khirbet Ad-Duqaiqahprès d'Hébron. Les dommages s'élèveraient à plus de 75.000 euros selon l'organisation.