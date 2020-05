Vous n'êtes pas vraiment sûr.e d'avoir bien compris cette histoire des deux proches pour faire du sport et des quatre à s'baraque, mais ce Conseil National de Sécurité vous a mis.e de fort bonne humeur. Vous êtes à deux doigts de prendre un bain pour fêter ça. Ah zut, impossible, ça fait 5 jours que vos rideaux trempent dedans. Tant pis.

La dernière fois, vers 18h, vous vous étiez servi.e un verre de vin en attendant le début de la conférence de presse. Quand elle a débuté, vous étiez plein.e comme un pangolin et vous n'aviez strictement rien compris. Le lendemain, à jeun - ou presque - ça n'était pas plus clair. En fait, à part vos amis qui votent à droite et qui ont quasi tous trouvé ça limpide, personne n'a rien compris. A un détail près.

Vous faites plein de blagues sur le kayak, ça ne fait rire personne. Vos enfants font désormais semblant que vous n'existez pas, vous avez l'impression d'être Rachel Crivellaro à la sortie du Conseil National de Sécurité. La seule personne qui vous parle, et encore, pas toujours pour dire des trucs intéressants, c'est l'adulte qui partage votre vie. Vous le surnommez donc "David Clarinval". Ça le fait râler, mais pas plus que votre ainée depuis qu'elle a reçu un demi-tube de vitamine C pour son anniversaire. C'était ça ou de la passata périmée. Quant au petit, il est un peu patraque depuis qu'il a mâchouillé du terreau. Vous ne lui en voulez pas vraiment, ça vous a donné une bonne excuse pour retourner faire la file chez Brico.

Vous tentez tant bien que mal de tenir bon sur les quelques règles que vous avez mises en place : pas plus de huit heures d'écran et deux paquets de chips par jour. Vous découvrez qu'il existe un dessin animé qui s'appelle "Covid et Corona " et qui met en scène deux virus. L'un a des repousses parce qu'il se teint les picots et qu'il ne peut plus aller chez le coiffeur. Ça n'a aucun sens, mais depuis que vous avez reçu un mail de l'instit avec les instructions pour bricoler le cadeau de fête des Mères à la place du mangeur de terreau, vous avez acquis une certaine souplesse sur ce qui fait vraiment sens en ce bas monde. Vous avez donc fait ce que vous avez pu, avec toute la dextérité d'un Koen Geens qui se masque et la motivation d'un Elio Di Rupo qui commente un Powerpoint.

Vous réalisez que le statut de célibataire à chat est passé, en deux mois, de pathétique à particulièrement enviable. Vous vous demandez si la théorie de Marie Kondo, qui consiste à vous débarrasser de ce qui ne vous apporte plus aucune joie, n'est valable que pour les choses inanimées. Vous avez commencé à faire du jogging, au cas où vous deviez fuir dans un futur proche.

Les frontières étant toujours fermées, vous cherchez où vous évader cet été. Les possibilités sont infinies : Beaumont, le Pajottenland, les vergers de Saint-Trond, la place de Tongres. Youhou. Il y a évidemment l'Ardenne, mais l'énergie que dépensent les Ardennais à communiquer sur le fait qu'ils n'ont que la 2G et le CdH au pouvoir vous fait douter de leur motivation à voir débarquer la moitié du pays chez eux.

Pour réchauffer l'ambiance familiale, vous vous mettez les doigts dans le nez en disant "Coucou c'est Maggie". Vous découvrirez deux jours plus tard que votre fille a posté la scène sur TikTok et que vous faites le tour du monde.

Il parait que vous êtes partiellement déconfiné.e. Mais comme vous n'êtes pas sûr.e d'avoir exactement compris en quoi, vous ne changez rien.

