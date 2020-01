De Block sur la prolongation des informateurs: "Cela va très lentement"

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de l'Asile et la Migration Maggie De Bock (Open Vld) s'est dite étonnée, jeudi, de la récente prolongation de la mission royale des informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens. Les deux nouveaux présidents de parti (MR et CD&V) ont obtenu, en début de semaine, 14 jours supplémentaires pour "clarifier les positions". "Le rythme des réunions n'est pas très élevé (...) Cela va très lentement", a regretté jeudi la ministre libérale dans l'émission "Villa Politica" de la VRT.

