Le héros d'un roman de Stendhal, Fabrice Del Dongo, a traversé le champ de bataille de Waterloo sans rien comprendre des événements qui s'y produisaient. Fébriles et exaltés, les participants à la soirée électorale de RTL, dimanche soir, auraient tous bien pu camper le héros de la Chartreuse de Parme : ils ont parlé sans rien savoir, meublé sans rien dire, et, pour certains mêmes, triomphé sans savoir avoir gagné.

Dès 16h00 pourtant, sur le plateau, Alda Greoli surtout, qui se réjouissait de ne pas s'effondrer comme redouté, Sophie Wilmès et Christos Doulkeridis aussi, pouvaient commenter un sondage qui disait que les sondages s'étaient trompés. Mais bien sûr il était trop tôt pour tirer des conclusions, monsieur Vrebos. Avec quelques aménagements légers, ce sondage de Pascal Delwit (ULB) donnait la bonne tendance. Mais les résultats complètement partiels qui allaient arriver péniblement, dans les heures qui suivaient, semblaient dire le contraire, ce qui permit à certains de dire que le sondage qui disait que les sondages s'étaient trompés s'était trompé, ce qui se révèlerait faux lundi matin, mais qui pouvait sembler un peu vrai dimanche soir. Mais arrêtons tout, ce dimanche 26 mai à 16h11, car Alix Battard annonce qu'on a une première réaction d'Elio Di Rupo, qui avait déjà réagi le matin. "Attendons avant de réagir", répète comme le matin Elio Di Rupo. L'antenne repasse au plateau, ou Pascal Vrebos demande à Sophie Wilmès ce qu'il faut en penser, et la ministre du Budget dit qu'il faut attendre avant de réagir alors qu'arrive Frederic Daerden. Il a le bras en écharpe et explique qu'il faut attendre avant de réagir, et Pascal Vrebos demande à Pascal Delwit ce qu'il en pense, et Pascal Delwit dit qu'il faut attendre avant de réagir. Mais arrêtons tout car Alix Battard annonce qu'on est en duplex avec le siège de DeFI, ou Bernard Clerfayt ne peut pas dire qu'il faut a...