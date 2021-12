Retour en vingt-deux dessins sur douze mois très chargés.

A nouveau, cette année a été marquée par la Covid, les confinements et les déconfinements, la vaccination, les variants et le Covid safe ticket. Dans le reste de l'actualité, les Etats-Unis sont passés à deux doigts d'un coup d'Etat, l'Afghanistan est retombé aux mains des talibans, la série Squid Game a interrogé la société, les Pandora Papers ont défrayé la chronique, tout comme le futur musée Geluck et la traque de Jürgen Conings. La Belgique a été frappée par de violentes inondations alors que la COP26 de Glasgow s'est penchée sur le réchauffement climatique, Annie Cordy s'est vue décerner son tunnel à Bruxelles, Meghan et Harry ont pleurniché chez Oprah Winfrey et le procès fleuve des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert à Paris. à Paris. Quant à Mark Zuckerberg, il annonce l'Internet du futur, aussi intrigant qu'inquiétant: le Metaverse.

21 janvier Une troisième vague de coronavirus est annoncée. Serons-nous condamnés à vivre en perpétuelle pandémie?

4 février Les différents variants du coronavirus incitent le gouvernement à interdire les voyages non essentiels à l'étranger.

25 mars Forte pression sur les écoles, suspectées d'être des foyers de contamination au coronavirus.

13 mai La vaccination à elle seule n'est pas suffisante pour combattre le Sars-CoV-2 et ses nombreuses mutations, comme le variant indien, bientôt rebaptisé "Delta".

10 juin L'apparition de nouvelles mutations du virus contraint les Etats à réexaminer leur stratégie vaccinale.

11 novembre Le vaccin protège contre les formes graves de la Covid-19, mais pas forcément contre la contamination au virus Sars-CoV-2. 60% des patients hospitalisés pour Covid sont doublement vaccinés et très majoritairement dans les catégories à risque.

27 mai Plusieurs chaînes de fast-food américaines proposent des promotions aux clients vaccinés contre le coronavirus, alors que l'obésité est l'une des principales causes de comorbidités liées à la maladie.

30 septembre L'annonce de la mise en place du Covid safe ticket (CST) incite beaucoup de personnes à se faire vacciner.

2 décembre (inédit) L'arrivée du variant Omicron.

11 mars A la suite d'une consultation populaire, le tunnel Léopold II, à Bruxelles, est rebaptisé tunnel Annie Cordy.

30 septembre La Flandre souhaite prêter de l'argent à la Wallonie, annonce Jan Jambon.

24 juin Le militaire d'extrême droite Jürgen Conings, qui avait menacé de mort le virologue Marc Van Ranst et était recherché depuis plus d'un mois, est retrouvé mort dans un bois. Il s'est suicidé.

6 mai Philippe Geluck est prêt à renoncer au Musée du Chat après la pétition demandant le retrait du projet.

11 mars Alors que s'ouvre le procès des policiers meurtriers de George Floyd, Meghan et Harry accusent la famille royale britannique de racisme lors d'un entretien avec Oprah Winfrey.

28 octobre Ouverture de la COP26, à Glasgow.

14 janvier Des militants pro-Trump envahissent le Capitole. Dont l'homme au drapeau confédéré, symbole du suprémacisme blanc.

26 août Les talibans imposent leur loi en Afghanistan.

5 octobre Evasion fiscale mondiale: la presse fait de nouvelles révélations.

21 octobre Facebook compte engager 10 000 personnes en Europe dans le cadre du Metaverse, prochaine étape de son développement.

9 septembre Ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015, à Paris, sans le cerveau présumé Oussama Atar, accusé bien que supposé décédé.

21 octobre La série coréenne ultraviolente Squid Game devient le plus grand succès de l'histoire de Netflix.

