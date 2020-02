Pour Pieter De Crem (CD&V), croire que le CD&V va finir par plier et rejoindre une coalition Vivaldi sans la N-VA, comme semble le penser le monde politique francophone, c'est vivre "dans la réalité virtuelle". "Pour nous, c'est irréel. Ca n'existe pas", a-t-il réaffirmé mercredi matin sur LN24.

"Le rêve ou la réalité virtuelle où se trouve le monde politique francophone, et pour lequel on a créé un nom - la coalition Vivaldi, dont personne ne connaît la partition - pour nous, c'est de l'irréel. Ca n'existe pas", a-t-il déclaré, réaffirmant la position défendue depuis des mois par les démocrates-chrétiens flamands. Pour autant, "le CD&V n'est scotché à personne", pas même à la N-VA, a assuré le ministre de l'Intérieur. "Mais nous avons perdu les élections et nous en avons tiré les enseignements. Nous ne sommes plus que le 6e parti au niveau national. Ce n'est pas à nous de jouer le rôle de celui qui devra prendre la tête du gouvernement fédéral" même si "nous voulons faciliter la formation" de ce gouvernement, a-t-il encore indiqué.