Le stock stratégique actuel géré par le SPF Santé publique comprend des médicaments et du matériel médical, dont 140.000.000 masques chirurgicaux, 7.565.920 masques FFP2, 14.000.000 blouses médicales, 200.000 paires de lunettes de protection, 444.000 visières, 60.890.000 gants et 72.000 combinaisons, énumère l'institution fédérale vendredi dans un communiqué.

En 2020, la Task Force Shortages a acheté ces équipements pour une valeur totale estimée à 666.596.722 euros.

Comme le recommande la commission d'enquête parlementaire Covid-19, la "plateforme stock stratégique" sera bientôt lancée, ajoute le SPF Santé publique. Elle réunira les représentants des services publics concernés (SPF Santé publique, AFMPS, Centre de Crise national, la Défense) et toutes les parties prenantes afin de conseiller le ministre de la Santé publique sur la composition optimale et la gestion du stock stratégique.

En 2017 et 2019, le stock de 22 millions de masques constitué une dizaine d'années plus tôt pour faire face à la grippe H1N1 avait été détruit. Cette situation avait mis les autorités en difficulté lors de la première vague de la pandémie de Covid-19 au printemps 2020.

