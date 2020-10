Le Premier ministre, Alexander De Croo, convoque les ministres-présidents ce midi après les mesures disparates dans les Régions et les Communautés. Le ministre-président wallon Elio Di Rupo veut aller plus loin dans le confinement.

Les mesures prises en sens dispersés par les Régions et Communautés pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie ont fait couler beaucoup d'encre et que le Premier ministre, Alexander De Croo, a décidé de convoquer les ministres-présidents ce mercredi pour mettre un peu de l'ordre. La rencontre interviendra à deux jours d'un nouveau Comité de concertation pour lequel le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS), annonce déjà ce mercredi matn qu'il plaidera pour un confinement qui va le plus loin possible."Le gouvernement wallon estime que des mesures plus fortes allant vers un confinement plus large s'avèrent indispensables, dit Eliop Di Rupo. J'insisterai au comité de concertation pour qu'on aille le plus loin possible ces prochains jours dans le sens d'un confinement élargi.' Le ministre wallon Jean-Luc Crucke (MR) souligne quant à lui: "Sur le plan sanitaire, non seulement le bateau doit d'urgence être ramené à quai, mais il doit aussi s'y maintenir quelques temps!"Pour certains, la "cacophonie fédérale" n'est qu'un aspect périphérique de la gestion de la crise et de la situation sanitaire désastreuse de notre pays. Pour d'autres, c'est un mal profond de la Belgique de notre pays qui handicape fortement la possibilité de donner une réponse forte et lisible à ce Covid qui ne cesse de nous tailler des croupières. En tout état de cause, le Premier ministre juge que ce n'est pas un bon signal alors qu'il ne cesse de plaider en faveur de la "solidarité nationale".Le gouvernement flamand a finalement pris la décision, mardi soir, de resserrer la vis pour faire face à la hausse des cas au nord du pays, après avoir freiné des quatre fers lors du Comité de concertation de vendredi dernier. Le résultat n'est autre qu'un alignement partiel sur les Régions wallonne et bruxelloise : les couvre-feux ne sont pas les mêmes, certains ferment la culture et d'autres pas, les modalités changent... En substance, observent des acteurs présents au Comité de concertation, la N-VA adopte une attitude plus "nordiste" face à l'épidémie tandis les francophones sont davantage orientés vers le Sud et la France en particulier. Une fracture certes classique dans les débats politiques en Belgique, mais dommageable. D'autres observateurs soulignes qu'il s'agit de tensions habituelles dans les pays fédéraux, comme c'est le cas en Allemagne ou en Suisse.Si Alexander De Croo veut reprendre la main, c'est pour assurer la lisibilité de l'ensemble... alors que certains de ses partenaires de coalition réclament de "mettre les enjeux électoraux quelques mois de côté". La convocation des ministres-présidents n'est pas une procédure habituelle, d'autant qu'elle intervient de façon singulière, deux jours avant un Comité de concertation qui pourrait décider d'un reconfinement plus large pour les vacances de Toussaient et au-delà.La faille belge, par rapport à d'autres pays fédéraux, n'est autre que l'absence d'une hiérarchie de normes qui empêche l'Etat fédéral de trancher en cas de désaccord. En substance, depuis le début de la crise, la règle était de parvenir à un consensus au sein du Comité de concertation, le "problème" dans une situation d'une telle urgence, c'est qu'il s'agit forcément du plus petit commun dénominateur. D'où la décision prise par la Belgique francophone d'aller plus loin...L'opposition, elle, dénonce cette "cacophonie" dans un pays où elle ne cessait déjà de dénoncer la complexité institutionnelle avec ses neuf ministres de la Santé. "On doit arrêter d'opposer, sans cesse, santé et économie, estime Sophie Rohonyi, députée fédérale DéFi. Il faut prendre des mesures fortes concernant la crise sanitaire du Covid et des mesures d'aides pour soutenir nos entreprises et les indépendants."Maximpe Prévot, présidernt du CDH, n'est pas en reste: "Le pic de mars a été dépassé. La cacophonie des mesures a occulté l'indispensable unité de commandement et de communication. Le Premier ministre doit reprendre la main qu'il a laissé filer. Il est temps d'avoir une vraie stratégie plutôt qu'agir au compte-gouttes."