L'UZ Brussel est passé à la phase 1A+ depuis une semaine, a déclaré son administrateur délégué, Marc Noppen. Cela signifie que l'hôpital réserve un lit de soins intensifs sur trois pour les patients Covid. Pour l'UZ Brussel, cela représente 12 lits. La dernière semaine, huit de ces lits étaient déjà occupés.

L'hôpital universitaire a entre-temps été forcé de reporter à plusieurs reprises une opération non urgente, car il n'y avait pas de lit de soins intensifs disponible vers lequel le patient pouvait être transféré. L'opération a finalement été réalisée quelques jours plus tard.

Marc Noppen se dit inquiet pour les mois à venir. "L'automne est traditionnellement la période la plus chargée dans les hôpitaux car toutes les maladies respiratoires viennent s'ajouter. Les soins reportés lors des vagues précédentes ont été largement rattrapés, ce qui signifie que le personnel a travaillé dur. Celui-ci reste très motivé, mais cela commence à peser lourd."

Le CEO poursuit en indiquant que 85% des patients atteints du coronavirus qui arrivent à l'UZ Brussel ne sont pas vaccinés, ce qui est "regrettable et frustrant". "La grande majorité de ces admissions auraient pu être évitées." M. Noppen a appelé chacun à la prudence dans les semaines et les mois à venir.

L'hôpital universitaire a entre-temps été forcé de reporter à plusieurs reprises une opération non urgente, car il n'y avait pas de lit de soins intensifs disponible vers lequel le patient pouvait être transféré. L'opération a finalement été réalisée quelques jours plus tard. Marc Noppen se dit inquiet pour les mois à venir. "L'automne est traditionnellement la période la plus chargée dans les hôpitaux car toutes les maladies respiratoires viennent s'ajouter. Les soins reportés lors des vagues précédentes ont été largement rattrapés, ce qui signifie que le personnel a travaillé dur. Celui-ci reste très motivé, mais cela commence à peser lourd." Le CEO poursuit en indiquant que 85% des patients atteints du coronavirus qui arrivent à l'UZ Brussel ne sont pas vaccinés, ce qui est "regrettable et frustrant". "La grande majorité de ces admissions auraient pu être évitées." M. Noppen a appelé chacun à la prudence dans les semaines et les mois à venir.